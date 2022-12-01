Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 02:38

Месси — об 1/8 финала ЧМ-2022: «Матч с Австралией обещает быть очень сложным»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Польшей (2:0) в матче группового турнира чемпионата мира-2022.

«Я злился на то, что не реализовал пенальти, но после этой моей ошибки команда стала сильнее. Мы знали, что первый гол изменит игру. Прошлый матч дал нам душевное спокойствие, и мы вышли на поле, думая, что должны победить.

Матч с Австралией обещает быть очень сложным. Кто угодно может выиграть, все команды очень равные. Необходимо подготовиться к игре наилучшим образом, как всегда, сохранять спокойствие и играть матч за матчем. Теперь начинается еще один чемпионат мира, и, надеюсь, мы сможем продолжить то, что сделали сегодня», – приводит пресс-служба сборной Аргентины слова Месси.

Сборная Аргентины набрала 6 очков и с первого места вышла в плей-офф, опередив Польшу, которая вышла в 1/8 финала со второй строчки в группе. Аргентинцы сыграют против Австралии, а поляки – Франции.

Матч между сборными Аргентины и Австралии пройдет в субботу, 3 декабря. Начало встречи – в 22.00 по московскому времени.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Австрии по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Польши по футболу
0
Читайте также
Вратаря сборной Канады и его красавицу жену оскорбляют хорватские фанаты. Чем их разозлили Милан и Снежана Борьян?
Главная фанзона ЧМ-2022 — тоска и уныние. Особенно по сравнению с Россией на ЧМ-2018
Поляки возмутились речью жены Зеленского в Лондоне
«Газпром» не признал правомерность требований Uniper о возмещении убытков
Путин поручил провести в январе индексацию зарплат бюджетников
Что происходит с медициной в Приангарье
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш не сыграет до января 2023 года
Щенсны: «Сегодня я впервые рад проигрышу»
Щенсны заявил, что знал, как Месси пробьет пенальти в матче ЧМ-2022
Главный тренер сборной Мексики: «Потерпели неудачу на этом чемпионате мира»
Дешам — об отмененном голе Гризманна: «У вас есть номер Коллины?»
«Мой контракт закончился с финальным свистком». Главный тренер сборной Мексики оставит свой пост после вылета команды с ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Щенсны: «Сегодня я впервые рад проигрышу»

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш не сыграет до января 2023 года
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости