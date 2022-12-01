Месси — об 1/8 финала ЧМ-2022: «Матч с Австралией обещает быть очень сложным»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Польшей (2:0) в матче группового турнира чемпионата мира-2022.

«Я злился на то, что не реализовал пенальти, но после этой моей ошибки команда стала сильнее. Мы знали, что первый гол изменит игру. Прошлый матч дал нам душевное спокойствие, и мы вышли на поле, думая, что должны победить.

Матч с Австралией обещает быть очень сложным. Кто угодно может выиграть, все команды очень равные. Необходимо подготовиться к игре наилучшим образом, как всегда, сохранять спокойствие и играть матч за матчем. Теперь начинается еще один чемпионат мира, и, надеюсь, мы сможем продолжить то, что сделали сегодня», – приводит пресс-служба сборной Аргентины слова Месси.

Сборная Аргентины набрала 6 очков и с первого места вышла в плей-офф, опередив Польшу, которая вышла в 1/8 финала со второй строчки в группе. Аргентинцы сыграют против Австралии, а поляки – Франции.

Матч между сборными Аргентины и Австралии пройдет в субботу, 3 декабря. Начало встречи – в 22.00 по московскому времени.