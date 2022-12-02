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2 декабря, 23:16

Защитник сборной Бразилии Теллес получил травму в матче ЧМ-2022 с Камеруном

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник сборной Бразилии Алекс Теллес получил травму в матче группового этапа ЧМ-2022 с Камеруном.

В начале второго тайма в борьбе за верховый мяч он столкнулся с соперником и неудачно упал на газон. Теллес смог сам покинуть поле, но был вынужден попросить замену.

Напомним, что в сборной Бразилии ранее получили травму еще два защитника — Алекса Сандро и Данило.

Также из-за травмы на поле не может выходить лидер бразильской сборной Неймар.

Напомним, что команда досрочно гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2022.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Алекс Теллес
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Камеруна по футболу
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