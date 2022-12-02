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2 декабря, 23:11

Луис Суарес: «ФИФА всегда против Уругвая»

Иван Шитик
Корреспондент
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Луис Суарес.
Фото Reuters

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес в резкой форме раскритиковал ФИФА после невыхода команды из группы на ЧМ-2022.

Сборная Уругвая победила команду Ганы (2:0), но заняла третье место в группе, уступив Корее по дополнительным показателям, и не вышла в плей-офф.

«Пенальти, назначенный в моменте с Хименесом в игре с Португалией, навредил нам, поскольку повлиял фактор разницы пропущенных мячей. То же самое можно сказать про момент с Нуньесом, но в обратную сторону.

ФИФА и судейский комитет должны дать четкие объяснения, на чем основываются их решения назначать невероятные пенальти, но, с другой стороны, нам не поставили два пенальти в матче с Ганой. Впрочем, это не оправдание.

После игры я хотел увидеть своих детей, однако представители ФИФА отказали мне. Хотя к футболисту сборной Франции дети пришли на скамейку запасных.

Кажется, что Уругваю нужно больше влияния. ФИФА всегда против нас», — приводит слова Суареса Goal.

Футболисты сборной Уругвая чуть не напали на судей после завершения матча ЧМ-2022 против Ганы (2:0).

 
Игроки сборной Уругвая обращаются к&nbsp;арбитру в&nbsp;матче против Ганы на&nbsp;ЧМ-2022. Скандал на ЧМ: судьи в двух матчах «прибили» Уругвай. Кто за это ответит?

 

Луис Суарес
Сборная Ганы по футболу
Сборная Уругвая по футболу
ФИФА
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