Луис Суарес: «ФИФА всегда против Уругвая»

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес в резкой форме раскритиковал ФИФА после невыхода команды из группы на ЧМ-2022.

Сборная Уругвая победила команду Ганы (2:0), но заняла третье место в группе, уступив Корее по дополнительным показателям, и не вышла в плей-офф.

«Пенальти, назначенный в моменте с Хименесом в игре с Португалией, навредил нам, поскольку повлиял фактор разницы пропущенных мячей. То же самое можно сказать про момент с Нуньесом, но в обратную сторону.

ФИФА и судейский комитет должны дать четкие объяснения, на чем основываются их решения назначать невероятные пенальти, но, с другой стороны, нам не поставили два пенальти в матче с Ганой. Впрочем, это не оправдание.

После игры я хотел увидеть своих детей, однако представители ФИФА отказали мне. Хотя к футболисту сборной Франции дети пришли на скамейку запасных.

Кажется, что Уругваю нужно больше влияния. ФИФА всегда против нас», — приводит слова Суареса Goal.

Футболисты сборной Уругвая чуть не напали на судей после завершения матча ЧМ-2022 против Ганы (2:0).