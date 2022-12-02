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2 декабря, 23:21

Сантуш назвал причины поражения Португалии от Кореи в матче ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Фернанду Сантуш.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поражение от Южной Кореи (1:2) в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022.

«В игре с Кореей нам нужно было действовать более решительно. Нужно было исправить наши ошибки в первые 20 минут, испытывали некоторые трудности и должны были улучшить нашу игру в концовке. После этого мы потеряли концентрацию. Корея контролировала игру.

Поражение — это нормально. На любой стадии турнира, такое может случиться. Но мы немного расстроены. Португалия первая в группе, но мы хотели победить и провести более удачную игру, чтобы поднять моральный дух футболистом», — приводит слова Сантуша Sky Sports.

Сборная Португалии с 6 очками заняла первое место в группе H. Корея стала второй, набрав 4 очка. Обе команды вышли в плей-офф ЧМ-2022.

 
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Источник: Sky Sports
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Кореи по футболу
Сборная Португалии по футболу
Фернанду Сантуш
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