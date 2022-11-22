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Сегодня, 20:27

Аргентинский защитник «Нижнего Новгорода» не считает позором поражение от Саудовской Аравии на ЧМ-2022

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Нижнего Новгорода» Лукас Масоэро прокомментировал поражение сборной Аргентины на ЧМ-2022 от команды Саудовской Аравии (1:2).

«Непростая игра получилась. Но матчи не бывают простыми. Поражение Аргентины? Мне было сложно. Я переживаю за сборную. Я до сих пор грустный.

Позор? Нет. Аргентина играла лучше, но спорт таков.

Месси не в форме? Не важно, как он начинает — главное как заканчивает. Аргентина или Бразилия? Я выберу Бразилию. Такая культура у нас, мы говорим о других, чтобы их задеть.

Россия обыграла Саудовскую Аравию 5:0? Футбол такой спорт. Иногда кому-то везет. Но сегодня не повезло Аргентине. И все об этом говорят», — сказал Мосаэро.

Следующий матч аргентинцы проведут 26 ноября против Мексики. Начало — в 22.00 (мск).

 
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