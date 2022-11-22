Глушаков — о первых матчах ЧМ: «Это добавленное время не нравится»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, как относится к тенденции, что на чемпионате мира в Катаре судьи стали добавлять много времени к таймам.

— Заметили тенденцию, что на ЧМ много времени добавляют? Если бы такое было в РПЛ, вы бы как отреагировали?

— Плохо. Зачем добавляют столько... Иногда ВАР убивает, если честно. Очень много времени уходит на все. Надо или быстрее или травму получил — вышел, как раньше было. Была изюминка. Кто-то симулировал, симуляция какая-то, пенальти поставили. Это тоже часть футбола. Это добавленное время не нравится.

— Может, сделали для того, чтобы больше валялись?

— Может, больше паузы. Там же жарко.