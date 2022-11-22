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Сегодня, 20:30

Франция — Австралия: где и во сколько смотреть бесплатно прямую трансляцию матча ЧМ-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Во вторник, 22 ноября сборная Франции сыграет против команды Австралии в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022. Встреча состоится на стадионе «Аль-Джануб» в Эль-Вакре (Катар), начало — в 22.00 по московскому времени.

Для обеих команд это будет первый матч на ЧМ-2022. Франция и Австралия выступают в группе D вместе с командами Дании и Туниса.

Следить за матчем Франция — Австралия можно в онлайн-трансляции «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и канале matchtv.ru.

Чемпионат мира. Группа D
22 нояб, 22:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Франция
Австралия

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Австрии по футболу
Сборная Франции по футболу
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