Защитник «Динамо» Бальбуэна попал в символическую сборную тура квалификации ЧМ-2022

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Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна попал в символическую сборную 17-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года, сообщает пресс-служба КОНМЕБОЛ.

25 марта 30-летний защитник в составе сборной Парагвая одержал победу над Эквадором (3:1).

Символическая сборная тура квалификации ЧМ-2022:

Вратарь: Алиссон (Бразилия)

Защитники: Фабра (Колумбия), Бальбуэна (Парагвай), Тиаго Силва (Бразилия), Араухо (Уругвай);

Полузащитники: Диас (Колумбия), Вальверде (Уругвай), Де Пауль, Ди Мария (оба — Аргентина);

Нападающие: Неймар (Бразилия), Месси (Аргентина).