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Сегодня, 13:25

«Такой поступок нельзя назвать спортивным». Журова — о преждевременном праздновании сборной США выхода на ЧМ

Депутат Госдумы Журова отреагировала на преждевременное празднование сборной США выхода на ЧМ
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на преждевременное празднование сборной США выхода на чемпионат мира, который пройдет в Катаре.

«Может, они не так что-то посчитали, а, может, команда, против которой они собираются играть, для них не является соперником. Но такой поступок нельзя назвать спортивным. Всегда играть надо до конца. Преждевременная радость победы в спорте всегда наказывается, надо быть аккуратными. А Коста-Рика должна обидеться на такое, если ее не считают соперником. Может, выйдут на матч со спортивной злостью», — сказала Журова «СЭ».

Ранее сборная США одержала победу над Панамой в квалификационном матче отборочного турнира к чемпионату мира, который пройдет в Катаре. После матча сборная США развернула баннер, который гласил об их выходе на чемпионат мира.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная США по футболу
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