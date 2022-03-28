Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на преждевременное празднование сборной США выхода на чемпионат мира, который пройдет в Катаре.

«Может, они не так что-то посчитали, а, может, команда, против которой они собираются играть, для них не является соперником. Но такой поступок нельзя назвать спортивным. Всегда играть надо до конца. Преждевременная радость победы в спорте всегда наказывается, надо быть аккуратными. А Коста-Рика должна обидеться на такое, если ее не считают соперником. Может, выйдут на матч со спортивной злостью», — сказала Журова «СЭ».

Ранее сборная США одержала победу над Панамой в квалификационном матче отборочного турнира к чемпионату мира, который пройдет в Катаре. После матча сборная США развернула баннер, который гласил об их выходе на чемпионат мира.