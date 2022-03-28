Тренер сборной Канады: «Мы вышли на чемпионат мира. Мы доказали, что мы футбольная страна»

Главный тренер сборной Канады Джон Хердман прокомментировал выход национальной команды на чемпионат мира 2022 года.

«Я все еще не могу в это поверить, — приводит слова Хердмана Yahoo. — Я старался верить, но теперь, когда это случилось, у меня нет слов. Канадцы выигрывали финалы Лиги чемпионов, у нас есть молодой игрок [Альфонсо Дэвис], выступающий за «Баварию». У нас есть канадские игроки, выступающие в Европе на всех уровнях. Мы вышли на чемпионат мира. Мы доказали, что мы футбольная страна».

28 марта сборная Канады одержала победу над командой Ямайки (4:0) в матче 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира в зоне КОНКАКАФ.

Таким образом, Канада набрала 28 очков и обеспечила себе попадание на чемпионат мира. Канадцы сыграют на турнире во второй раз в истории и впервые с 1986 года.