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Сегодня, 11:13

Тренер сборной Канады: «Мы вышли на чемпионат мира. Мы доказали, что мы футбольная страна»

Главный тренер сборной Канады прокомментировал выход на чемпионат мира
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер сборной Канады Джон Хердман прокомментировал выход национальной команды на чемпионат мира 2022 года.

«Я все еще не могу в это поверить, — приводит слова Хердмана Yahoo. — Я старался верить, но теперь, когда это случилось, у меня нет слов. Канадцы выигрывали финалы Лиги чемпионов, у нас есть молодой игрок [Альфонсо Дэвис], выступающий за «Баварию». У нас есть канадские игроки, выступающие в Европе на всех уровнях. Мы вышли на чемпионат мира. Мы доказали, что мы футбольная страна».

28 марта сборная Канады одержала победу над командой Ямайки (4:0) в матче 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира в зоне КОНКАКАФ.

Таким образом, Канада набрала 28 очков и обеспечила себе попадание на чемпионат мира. Канадцы сыграют на турнире во второй раз в истории и впервые с 1986 года.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Источник: https://consent.yahoo.com/v2/collectConsent?sessionId=3_cc-session_fd402187-c09f-4db8-8ac6-a07cb1c88fba
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Сборная Канады по футболу
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