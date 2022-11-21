Вратарь Нидерландов Нопперт: «Ван Гал сказал, что верит в меня. Это самое важное»

Вратарь сборной Нидерландов Андриес Нопперт прокомментировал победу над Сенегалом (2:0) в матче группы А чемпионата мира-2022 в Катаре.

— Болельщики невероятные! Они поддерживают нас. Их сегодня было где-то 5-7 тысяч. Мы чувствовали, что играем дома. Сегодня мы выиграли матч. Это важная история.

— Можно ли сказать, что это ключевая точка в вашей карьере?

— Моя ключевая точка была в тот момент, когда я начал играть за «Гоу Иглз».

— Какие были эмоции перед началом игры?

— Я испытывал невероятное удовольствие перед игрой. Конечно, ты немного нервничаешь. Но это хорошо. Ведь впереди футбол.

— Когда вы узнали о решении Луи ван Гала, что будете играть в старте?

— Два дня назад. Он сказал, что верит в меня. Это самое важное.

— Он говорил, что вы будете основным?

— Никто никогда этого не скажет. Если ты играешь хорошо — ты остаешься. Все меняется, все возможно.

Нидерланды занимают второе место в группе А, на первом — Эквадор. Команды имеют на счету по три очка и следующий матч проведут друг против друга 25 ноября (19.00 мск). Сенегал в этот же день сыграет с Катаром (16.00 мск).