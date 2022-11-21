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Сегодня, 22:11

Защитник сборной Нидерландов Блинд: «Хотим выигрывать каждый матч»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд рассказал о целях национальной команды на ЧМ-2022.

— Насколько важно было победить в самом первом матче?

— Каждая игра важна. Это хороший старт. Хорошо так начинать на чемпионате мира. Рад, что мы забрали победу.

— Какова ваша цель на турнире?

— Мы выиграли у Сенегала. Конечно, хотим выигрывать каждый матч.

— Можете немного рассказать о стиле работы Ван Гала?

— Могу только выразить уважение к нему. Но это личное. Он прямолинейный. Все знают, что ожидать от него. Но он за стоит за команду! Ван Гал всегда честен. Очень сильно уважаю его.

Нидерланды одержали победу над Сенегалом (2:0) в матче группы А чемпионата мира-2022 в Катаре.

Дэйли Блинд
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Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Луи ван Гал
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