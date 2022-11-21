Защитник сборной Нидерландов Блинд: «Хотим выигрывать каждый матч»
Защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд рассказал о целях национальной команды на ЧМ-2022.
— Насколько важно было победить в самом первом матче?
— Каждая игра важна. Это хороший старт. Хорошо так начинать на чемпионате мира. Рад, что мы забрали победу.
— Какова ваша цель на турнире?
— Мы выиграли у Сенегала. Конечно, хотим выигрывать каждый матч.
— Можете немного рассказать о стиле работы Ван Гала?
— Могу только выразить уважение к нему. Но это личное. Он прямолинейный. Все знают, что ожидать от него. Но он за стоит за команду! Ван Гал всегда честен. Очень сильно уважаю его.
Нидерланды одержали победу над Сенегалом (2:0) в матче группы А чемпионата мира-2022 в Катаре.
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