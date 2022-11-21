Защитник сборной Нидерландов Аке: «Сенегал — очень хорошая команда. Мы их уважаем»

Защитник сборной Нидерландов Натан Аке поделился мнением о прошедших матчах чемпионата мира-2022.

— Следил ли ты за матчем-открытия между Катаром и Эквадором?

— Да, я видел часть игры. Уровень Катара? Мне нечего сказать. Они провели только первую игру, по которой не стоит судить. Впереди еще много игр, увидим.

— Вы уверены, что первое место в группе будет вашим?

— Я не могу быть уверенным в этом. Впереди еще игры, самые важные игры. Мы сфокусированы на этом. После игр, возможно, я смогу ответить.

— Были ли вы удивлены уровню Сенегала?

— Нет, конечно. Мы знали, что они чемпионы Африки. Они очень хорошая команда. Мы их уважаем.

— Было ли для вас важно, с точки зрения психологии, что Садио Мане не приехал на чемпионат мира?

— Он очень важный игрок для них. Мы счастливы, что победили.