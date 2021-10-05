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Вместе с основной сборной России тренируются два игрока молодежной команды

18:17
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Вместе с основной сборной России тренируются два игрока молодежной национальной команды. По информации «СЭ», это защитник «Краснодара» Даниил Корнюшин и полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Словакия состоится 8 октября в Казани, игра со словенцами — 11 октября в Мариборе. После шести матчей россияне с 13 очками занимают второе место таблицы группы Н, лидируют хорваты (13). Сборная Словакии располагается на третьей строчке (9), Словении — на четвертой (7).

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры