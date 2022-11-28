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Сегодня, 06:17

Реднапп считает, что Фоден и Грилиш заслуживают большего в сборной Англии

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Ливерпуля» Гарри Реднапп считает, что полузащитники «Манчестер Сити» заслуживают большего в сборной Англии на ЧМ-2022.

«В лице Грилиша и Фодена у нас есть сразу два игрока, вокруг которых строила бы свою игру любая другая сборная, выступающая на чемпионате мира в Катаре», — рассказал Sun Sport Реднапп.

Оба игрока не являются постоянным футболистами старта сборной Англии.

Завтра, 29 ноября, сборная Англии сыграет с Уэльсом в третьем туре ЧМ-2022. Начало — в 22.00 мск.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Харри Реднапп
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