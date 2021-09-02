В сборной России объяснили, почему Песьяков покинул расположение команды
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему голкипер «Ростова» Сергей Песьяков покинул расположение национальной команды.
«На первом этапе подготовительного сбора для выбора «первого номера» на матч с Хорватией мы хотели посмотреть в деле как можно больше вратарей. Сергея я хорошо знаю по работе в клубе. И сейчас, когда осталось два матча, и уже более-менее понятна ситуация, было принято решение вернуть его в «Ростов», чтобы он там продолжал тренироваться. Остальные вратари останутся до конца этого сбора», — приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.
Сегодня, 2 сентября пресс-служба РФС объявила о том, что 32-летний Песьяков покидает расположение сборной России и возвращается в «Ростов».
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