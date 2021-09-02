Санчо пропустит матч сборной Англии против Венгрии из-за травмы
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо пропустит матч сборной Англии против Венгрии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 из-за травмы, сообщил журналист Роб Дорсетт в эфире канала Sky Sports News.
По информации источника, 21-летний футболист получил повреждение на вчерашней тренировке. Тренерский штаб английской команды решил не рисковать здоровьем футболиста и не стал включать его в заявку на игру с венграми, однако игрок продолжит находиться в расположении сборной.
Матч Венгрия — Англия состоится сегодня, 2 сентября. Начало встречи — в 21.45 (мск).
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