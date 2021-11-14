В Хорватии ответили Карпину о Модриче
Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Йерко Леко в интервью «СЭ» объяснил, в чем слабости «шашечных».
— Какие у сборной Хорватии слабые стороны?
— Центр обороны. Там постоянно разные сочетания — Гвардиол, Чалета-Цар, Ловрен, Вида... Нет сыгранной пары, все из разных клубов. Еще не хватает центрфорварда. Да, есть Крамарич, Петкович, Оршич, но нет чистого забивного центрального нападающего, какими были Шукер, Пршо, Манджукич. Я даже не знаю, кто выйдет в атаке на матч с России. Может быть, Далич решит поставить в основу Марко Ливая, который хорошо играет за «Хайдук» из Сплита. Перед своими трибунами он может сыграть отлично. Ну и еще одна слабая сторона — игра без мяча с сильными соперниками. У нас не всегда слаженный прессинг, и вообще Хорватия предпочитает играть от себя.
— Модрич не играл в Москве, а сейчас выйдет на поле. Валерия Карпина недавно спросили про Модрича. Он ответил: «И что? Две руки, две ноги, одна голова». Зря он так?
— Ха-ха, он прав, конечно, но у него голова одна, а думает, как две. Модрич невероятно важен для нас. Если у Луки игра идет, то и вся сборная хороша.
Сегодня, 14 ноября в Сплите состоится матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия. Российская команда обеспечит себе выход на чемпионат мира в случае, если не проиграет хорватам. Начало встречи — в 17.00 (мск).
«В Хорватии были в шоке от паненки Смолова и криков Виды «Слава Украине». Йерко Леко — перед матчем с Россией
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