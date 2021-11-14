«Нежелательно, чтобы русская речь звучала на улицах». Глава клуба болельщиков сборной России о ситуации в Сплите перед матчем

Председатель клуба болельщиков сборной России Russia United Эдуард Латыпов рассказал «СЭ» о запрете российским болельщикам выходить куда-либо в Сплите накануне матча национальной команды.

«С утра у нас была запланирована экскурсия по Сплиту, очень долго шли переговоры. Полиция у нас с вечера здесь у входа в отель, а нас тут всего человек 15. В результате нас не выпустили в город с экскурсией, сказали, что нежелательно, чтобы русская речь звучала на улицах. Полиция здесь стоит, нас охраняет. Правда, мы все равно вышли, вина купили, вернулись, но замечания делают. Любопытно, что ничего особенного не происходит, обычный предматчевый день. Гуляют болельщики, но русских пытаются изолировать. Вчера ж мы всю ночь с хорватами выпивали, проблем не было. С нашей точки зрения, это все власти гонят», — сказал Латыпов «СЭ».

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Эдуард Латыпов считает такое поведение хорватской полиции очень странным. Он добавил, что все началось еще, когда болельщики прилетели в Загреб.

«После паспортного контроля нас всех в полицию направили для очень тщательного обыска. Мы опытные, первый раз сталкиваемся с такой дискриминацией. При этом они относятся очень добродушно, но препятствуют свободному перемещению. Полиция говорят, что если русские будут выходить, их сразу увезут в какую-то фанзону, а оттуда уже повезут к стадиону. Мы говорим полицейским: «Раз вы экскурсию нам сорвали, тогда проставляйтесь», они улыбаются. С моей точки зрения, они очевидно перегибают», — добавил Латыпов.

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите. Начало в 17.00 по московскому времени.