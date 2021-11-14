Полиция окружила бар с российскими фанатами в Сплите и никого не впускает
Сегодня, 14 ноября, Хорватия на своем поле в Сплите примет сборную России в решающем матче отборочного раунда чемпионата мира-2022. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.
Бар с болельщиками сборной России окружила полиция. Никого не впускают и не выпускают.
Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия начнется в 17.00 по московскому времени.
Перед последним туром Россия лидирует в группе Н. Команда имеет в активе 22 очка. У Хорватии 20 очков и второе место. Чтобы выйти на первую позицию, хорватов устроит только победа.
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