Полиция окружила бар с российскими фанатами в Сплите и никого не впускает.

Сегодня, 14 ноября, Хорватия на своем поле в Сплите примет сборную России в решающем матче отборочного раунда чемпионата мира-2022. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Бар с болельщиками сборной России окружила полиция. Никого не впускают и не выпускают.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия начнется в 17.00 по московскому времени.

Перед последним туром Россия лидирует в группе Н. Команда имеет в активе 22 очка. У Хорватии 20 очков и второе место. Чтобы выйти на первую позицию, хорватов устроит только победа.