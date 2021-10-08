В «Химках» сообщили о характере травмы Глушакова, из-за которой он пропустит октябрьские матчи сборной России
В пресс-службе «Химок» рассказали о характере травмы полузащитника Дениса Глушакова.
«Денис вернулся в расположение клуба. После проведенной диагностики у него выявлено мышечное микроповреждение. На днях он начнет тренировки по индивидуальной программе. Повреждение незначительное, но ближайший товарищеский матч против тульского «Арсенала» он пропустит. О сроках восстановления можно будет говорить на следующей неделе», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы химчан.
Из-за травмы 34-летний Глушаков пропускает октябрьские матчи сборной России в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября). Главный тренер российской команды Валерий Карпин вызвал полузащитника «Ростова» Даниила Глебова вместо Глушакова. Отметим, что футболист «Химок» получил первый вызов в национальную команду с 2018 года.
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