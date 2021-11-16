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Ургант: «В поражении сборной России от Хорватии виноват дождь. Впрочем, как обычно»

Ургант пошутил, что в поражении сборной России от Хорватии виноват дождь
13:18
Даниил Фомин , Никола Влашич. Грязь, Дождь. Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Даниил Фомин , Никола Влашич. Грязь, Дождь. Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» прокомментировал поражение сборной России от команды Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, появившись перед объективами камер с накладными усами.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H
14 нояб, 17:00. Poljud (Сплит)
Хорватия
1:0
Россия
Голы
Кудряшов, 81 (1:0)
Хорватия
Грбич Ловрен Соса Гвардиол Юранович (Брекало, 76 ) Перишич Модрич Брозович Влашич (Петкович, 58 ) Пашалич (Ливая, 75 ) Крамарич (Станишич, 86 )
Россия
Сафонов Дивеев Караваев Кудряшов Джикия Баринов Фомин (Глебов, 80) Бакаев (Мостовой, 78) Головин (Чистяков, 56) Ионов (Зобнин, 57) Смолов (Заболотный, 57)
Предупреждения
Ливая 90, Грбич 90  -  Головин 51, Смолов 55
Судьи
Данни Маккели Хессел Стегстра Ян де Врис
ВАР
ван Руперти

«У многих возник вопрос, но это я объясню. Это не гормональный крем. После игры России с Хорватией я лично решил возродить акцию «Усы надежды», чтобы национальная команда смогла попасть в финальную часть чемпионата мира. Успех, видимо, заключается именно в этом.

Встречу вспоминать не хочется... Но мы вспомним. Матч закончился хорошим футбольным счетом 1:0. Мяч забил российский футболист. Но мы уступили. О чем это говорит? Что-то с судейством не то. Теперь нас ждут стыковые матчи в марте 2022 года.

Федор Кудряшов случайно попал в свои ворота. А когда он ехал на своей машине в свой загородный дом, его немного занесло на гололеде, и там он не попал в свои ворота.

Кстати, очень плохие погодные условия были. Футболисты играли по колено в воде. Считаю, что в поражении сборной России от Хорватии виноват дождь. Впрочем, как обычно", — сказал Ургант.

По итогам отборочного турнира сборная России заняла второе место в группе H и попала в зону стыковых матчей. Первый соперник национальной команды станет известен 26 ноября.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=vtrPkeVJttA

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