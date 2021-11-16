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Семин высказался о возможном уходе Карпина из сборной России

13:10
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Валерия Карпина о возможном уходе с поста главного тренера сборной России до начала стыковых матчей.

«Я ничего об этом не думаю. Поддержку Карпину я уже выразил. Свое мнение после игры с Хорватией сказал. Остальное — не ко мне.», — сказала Семин «СЭ».

Сборная России (22 очка) по итогу отборочного турнира чемпионата мира-2022 заняла второе место в группе Н и попала в зону стыковых матчей. Сборная Хорватии (23 очка) добилась прямой путевки на чемпионат мира в Катаре. ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Валерий Карпин тренирует российскую национальную команду с июля 2021-го.

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Владимир Пушкарев все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры