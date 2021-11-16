Семин высказался о возможном уходе Карпина из сборной России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Валерия Карпина о возможном уходе с поста главного тренера сборной России до начала стыковых матчей.

«Я ничего об этом не думаю. Поддержку Карпину я уже выразил. Свое мнение после игры с Хорватией сказал. Остальное — не ко мне.», — сказала Семин «СЭ».

Сборная России (22 очка) по итогу отборочного турнира чемпионата мира-2022 заняла второе место в группе Н и попала в зону стыковых матчей. Сборная Хорватии (23 очка) добилась прямой путевки на чемпионат мира в Катаре. ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Валерий Карпин тренирует российскую национальную команду с июля 2021-го.