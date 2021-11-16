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Комбаров — о Карпине: «При нем в сборной позитивная атмосфера. Команду и тренера надо поддержать»

Дмитрий Комбаров призвал поддержать Карпина и сборную России после поражения от Хорватии
13:34
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Валерия Карпина о возможном уходе с поста главного тренера сборной России до начала стыковых матчей.

«Конечно, и тренера и команду надо поддержать после такого результата. Любое решение Карпина — это его решение. Я не знаю, какие будут контрактные обязательства. Если их нет, то Валерий Георгиевич сделает свой выбор на фоне договоренностей. Я видел, какая атмосфера в команде при нем. Все было очень позитивно. Появился результат — 5 побед подряд. Нужно смотреть, какие кандидаты могут быть, какие договоренности по контракту», — сказал Комбаров «СЭ».

Сборная России (22 очка) по итогу отборочного турнира чемпионата мира-2022 заняла второе место в группе Н и попала в зону стыковых матчей. Сборная Хорватии (23 очка) добилась прямой путевки на чемпионат мира в Катаре. ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Валерий Карпин тренирует российскую национальную команду с июля 2021-го.

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Владимир Пушкарев все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры