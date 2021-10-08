Турнирная таблица группы России в отборе ЧМ-2022 на 8 октября: сборная осталась на втором месте
Сборная России по футболу обыграла команду Словакии в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча в Казани завершилась победой россиян со счетом 1:0.
В других матчах группы Хорватия на выезде разгромила Кипр со счетом 3:0. Словения также на выезде одержала еще более крупную обеду над Мальтой — 4:0.
Теперь таблица в группе H выглядит следующим образом: Хорватия — 16 очков (7 матчей), Россия — 16 (7), Словения — 10 (7), Словакия — 9 (7), Мальта — 4 (7), Кипр — 4 (7).
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