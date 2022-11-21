Соболев заявил, что кроме сборной Сербии на ЧМ-2022 больше не за кого болеть

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о начавшемся чемпионате мира в Катаре.

«Если бы мы оказались на этом чемпионате, мы бы как минимум вышли из группы. Мы способны на это. Сейчас у нас нет Головина, Миранчука. Мы сейчас играем, чтобы посмотреть новых ребят, и чтобы быть готовыми к тому, когда нас могут допустить. Почему я единственный в команде проголосовал за победу сербов? Это братский нам народ, буду надеяться на их победу. Больше болеть мне там не за кого. Думаю, что не буду смотреть ЧМ, но сербов посмотрю», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

Он также высказался о ничейном результате в товарищеских матчах со сборными Узбекистана и Таджикистана.

«Узбекистан — неплохая команда. По игре в Таджикистане не хотелось бы, как сказал Валерий Георгиевич, говорить об этом, но поле там плохое. В Медиалиге играют на «Луче», и, грубо говоря, там поле в два раза лучше. Но и на «Луче» жалуются на газон. Кроме того, было много молодых ребят. Результат не так важен. А с Узбекистаном — я не забил, мы не выиграли», — сказал Соболев.

Сербия на ЧМ-2022 сыграет в группе G вместе со Швейцарией, с Бразилией и Камеруном. Чемпионат мира проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.