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Сегодня, 11:26

Соболев заявил, что кроме сборной Сербии на ЧМ-2022 больше не за кого болеть

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о начавшемся чемпионате мира в Катаре.

«Если бы мы оказались на этом чемпионате, мы бы как минимум вышли из группы. Мы способны на это. Сейчас у нас нет Головина, Миранчука. Мы сейчас играем, чтобы посмотреть новых ребят, и чтобы быть готовыми к тому, когда нас могут допустить. Почему я единственный в команде проголосовал за победу сербов? Это братский нам народ, буду надеяться на их победу. Больше болеть мне там не за кого. Думаю, что не буду смотреть ЧМ, но сербов посмотрю», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

Он также высказался о ничейном результате в товарищеских матчах со сборными Узбекистана и Таджикистана.

«Узбекистан — неплохая команда. По игре в Таджикистане не хотелось бы, как сказал Валерий Георгиевич, говорить об этом, но поле там плохое. В Медиалиге играют на «Луче», и, грубо говоря, там поле в два раза лучше. Но и на «Луче» жалуются на газон. Кроме того, было много молодых ребят. Результат не так важен. А с Узбекистаном — я не забил, мы не выиграли», — сказал Соболев.

Сербия на ЧМ-2022 сыграет в группе G вместе со Швейцарией, с Бразилией и Камеруном. Чемпионат мира проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-sobolev-serby-bratskij-narod-budu-nadeyat-sya-na-ih-pobedu-na-chm-bol-she-bolet-mne-tam-ne-za-kogo/

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⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Александр Соболев
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Сербии по футболу
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