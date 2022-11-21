Главному тренеру сборной Сенегала обидно за команду из-за отсутствия Мане

Главный тренер сборной Сенегала по футболу Алиу Сиссе высказался о потере нападающего Садио Мане из-за травмы.

«Мне жаль самого Садио. Но также мне обидно за национальную команду, но, конечно, его здоровье важнее. Он очень важен, тренер строит свою команду вокруг лучших игроков», — приводит слова Сиссе The National News.

Напомним, что Мане получил травму в матче 14-го тура чемпионата Германии против «Вердера» (6:1).

Сборная Сенегала сыграет против команды Нидерландов 21 ноября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.