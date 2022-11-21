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Сегодня, 10:36

Главному тренеру сборной Сенегала обидно за команду из-за отсутствия Мане

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Сенегала по футболу Алиу Сиссе высказался о потере нападающего Садио Мане из-за травмы.

«Мне жаль самого Садио. Но также мне обидно за национальную команду, но, конечно, его здоровье важнее. Он очень важен, тренер строит свою команду вокруг лучших игроков», — приводит слова Сиссе The National News.

Напомним, что Мане получил травму в матче 14-го тура чемпионата Германии против «Вердера» (6:1).

Сборная Сенегала сыграет против команды Нидерландов 21 ноября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.thenationalnews.com/fifa-world-cup-2022/2022/11/20/blow-for-netherlands-as-memphis-depay-ruled-out-of-world-cup-opener-against-senegal/

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Садио Мане
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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