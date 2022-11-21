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Сегодня, 11:40

Канчельскис назвал сборные, за которые будет переживать на чемпионате мира-2022 в Катаре

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, за кого будет переживать на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре.

«Буду переживать за сборную Англии. Я там играл и сборная сейчас интересная у англичан. Думаю, что они далеко пройдут по сетке. Жалко, что Италии нет. Думаю, что они тоже отличились бы на мундиале. Еще буду следить за Германией и Испанией. Их немножко недооценивают, хотя у них сильные игроки и классные тренеры», — сказал Канчельскис «СЭ».

Чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Турнир проходит в Катаре.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Чемпионат мира по футболу 2022
0
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