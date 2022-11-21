Канчельскис назвал сборные, за которые будет переживать на чемпионате мира-2022 в Катаре

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, за кого будет переживать на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре.

«Буду переживать за сборную Англии. Я там играл и сборная сейчас интересная у англичан. Думаю, что они далеко пройдут по сетке. Жалко, что Италии нет. Думаю, что они тоже отличились бы на мундиале. Еще буду следить за Германией и Испанией. Их немножко недооценивают, хотя у них сильные игроки и классные тренеры», — сказал Канчельскис «СЭ».

Чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Турнир проходит в Катаре.