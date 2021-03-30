Словакия — Россия: все голы
23:18
Сборная России в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2022 играет против Словакии.
38-я минута. Шкриньяр — 1:0
?? Гол Милана Шкриньяра, который остался совсем один в штрафной россиян и замкнул подачу Мака.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 30, 2021
Смотрите #СловакияРоссия и другие матчи отбора к ЧМ-2022 в прямом эфире #МАТЧПРЕМЬЕР! pic.twitter.com/Wb89C60TJq
72-я минута. Мариу Фернандес — 1:1
74-я минута. Мак — 2:1
0
Зачет
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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