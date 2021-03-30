?? Гол Милана Шкриньяра, который остался совсем один в штрафной россиян и замкнул подачу Мака.



Смотрите #СловакияРоссия и другие матчи отбора к ЧМ-2022 в прямом эфире #МАТЧПРЕМЬЕР! pic.twitter.com/Wb89C60TJq