Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Словакия — Россия: все голы

23:18
Словакия — Россия. Фото Reuters
Словакия — Россия. Фото Reuters
Теги:

Сборная России в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2022 играет против Словакии.

38-я минута. Шкриньяр — 1:0

72-я минута. Мариу Фернандес — 1:1

74-я минута. Мак — 2:1

Словакия — Россия

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




Загрузка...