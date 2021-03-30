Россия проиграла Словакии в матче отбора ЧМ-2022

Сборная России уступила в гостях Словакии (1:2) в матче группового турнира отбора чемпионата мира-2022. Встреча прошла в Трнаве.

На 38-й минуте игры счет открыл с углового словак Милан Шкриньяр. Спустя 33 минуты восстановил равновесие защитник россиян Мариу Фернандес. Итоговый счет установил словацкий нападающий Роберт Мак.

Команда Станислава Черчесова с шестью очками располагается на второй строчке в турнирной таблице группы H. Словакия — пять баллов и третье место.

Сборная России проведет следующий матч в рамках отбора к ЧМ-2022 1 сентября против Хорватии.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа H

Словакия — Россия — 2:1 (1:0)

Голы: Шкриньяр, 38 (1:0). Мариу Фернандес, 71 (1:1). Мак, 74 (2:1).

Словакия: Куцяк, Пекарик (Паушек, 90+2), Шатка, Шкриньяр, Губочан, Кошельник, Куцка, Громада (Хрошовски, 61), Дуда, Мак (Дюриш, 76), Шранц (Стрелец, 90+2).

Россия: Шунин, Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Жирков (Мостовой, 46. Соболев, 65), Жемалетдинов (Миранчук, 58), Оздоев, Головин, Кузяев, Дзюба.

Предупреждения: Жемалетдинов, 17. Дзюба, 32. Громада, 45+2.

Судьи: дель Серро Гранде. Барберо Севилья, Юсте Хименес (все — Испания).

30 марта. Трнава. Стадион «Антон Малатински».