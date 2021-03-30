Голландия забила семь мячей в ворота Гибралтара
23:41
Сборная Голландии разгромила Гибралтар в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Голландцы на выезде забили семь безответных мячей в ворота соперника — 7:0.
Дубль оформил нападающий Мемфис Депай.
Голландия набрала 6 очков и занимает второе место в группе. Гибралтар пока очков не набирал.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
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