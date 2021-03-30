Голландия забила семь мячей в ворота Гибралтара

Сборная Голландии разгромила Гибралтар в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Голландцы на выезде забили семь безответных мячей в ворота соперника — 7:0.

Дубль оформил нападающий Мемфис Депай.

Голландия набрала 6 очков и занимает второе место в группе. Гибралтар пока очков не набирал.