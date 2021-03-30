Португалия на выезде обыграла Люксембург
23:36
Сборная Португалии победила команду Люксембурга (3:1) в матче третьего тура отборочного турнира ЧМ-2022.
Голы у победителей забивали Диогу Жота, Криштиану Роналду и Жоау Пальинья. У хозяев отличился Жерсон Родригеш.
Португальцы набрали семь очков и лидируют в группе А. У Люксембурга три очка и третье место.
ЧМ-2022
Отборочный турнир
Европа
Группа А
3-й тур
Люксембург — Португалия — 1:3 (1:1)
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