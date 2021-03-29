Модрич пропустит ближайший матч сборной Хорватии
17:14
Полузащитник «Реала» Лука Модрич пропустит матч третьего тура квалификации ЧМ-2022 между сборными Хорватии и Мальты, который пройдет 30 марта, сообщает Marca.
Главный тренер «шашечных» Златко Далич предоставил отдых футболисту. До того 35-летний хавбек отыграл по 90 минут в матчах против Кипра и Словении.
27 марта Модрич стал рекордсменом сборной Хорватии по количеству сыгранных матчей (135). Футболист превзошел результат Дарио Срны. Бывший защитник «Шахтера» провел за сборную 134 игры. 35-летний Модрич выступает за Хорватию с 2006 года. Вместе с командой он стал финалистом чемпионата мира-2018.
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...