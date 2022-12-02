Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 22:50

Сербия и Швейцария забили четыре мяча в первом тайме матча ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Сербия — Швейцария — 2:2 после первого тайма.
Фото Reuters

Сербия и Швейцария играют вничью после первого тайма матча третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 — 2:2.

Счет в игре на 20-й минуте открыл полузащитник швейцарцев Джердан Шакири. Через шесть минут нападающий Сербии Александар Митрович сравнял. Затем форвард Душан Влахович вывел сербов вперед.

В концовке первого тайма на 44-й минуте нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо сделал счет ничейным — 2:2.

В параллельном матче группы G Бразилия и Камерун играют вничью (0:0). Таким образом, в плей-офф ЧМ-2022 пока выходят бразильцы и швейцарцы.

Чемпионат мира. Группа G
02 дек, 22:00. Stadium 974 (Доха)
Сербия
Швейцария

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Сербии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
0
Читайте также
«Это будет лучший день в моей жизни». В Америке ждут рекорда Овечкина
Не умеет завязывать шнурки, влюбил в себя дочь короля. 18-летний Гави сводит Испанию с ума
В Белом доме заявили о неготовности Зеленского к переговорам с РФ
Захарова поиронизировала над сообщением об изгнании «Дождя» из Латвии
Южная Корея победила сборную Португалии и вышла в плей-офф ЧМ-2022
Как в России спасают животных
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Сон Хын Мин поделился эмоциями после выхода Кореи в плей-офф ЧМ-2022
ЧМ 2022: Швейцария снова впереди Сербии — она выйдет в плей-офф? Корея обошла Уругвай после победы над Португалией. Онлайн-трансляция 2 декабря
Бразилия играет вничью с Камеруном после первого тайма в матче ЧМ-2022
Сербия — Швейцария: Эмболо сравнял счет в концовке тайма
Сербия — Швейцария: Влахович вывел сербов вперед
Джердан Шакири повторил достижение Лионеля Месси и Криштиану Роналду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бразилия играет вничью с Камеруном после первого тайма в матче ЧМ-2022

Сон Хын Мин поделился эмоциями после выхода Кореи в плей-офф ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости