Сербия и Швейцария забили четыре мяча в первом тайме матча ЧМ-2022

Сербия и Швейцария играют вничью после первого тайма матча третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 — 2:2.

Счет в игре на 20-й минуте открыл полузащитник швейцарцев Джердан Шакири. Через шесть минут нападающий Сербии Александар Митрович сравнял. Затем форвард Душан Влахович вывел сербов вперед.

В концовке первого тайма на 44-й минуте нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо сделал счет ничейным — 2:2.

В параллельном матче группы G Бразилия и Камерун играют вничью (0:0). Таким образом, в плей-офф ЧМ-2022 пока выходят бразильцы и швейцарцы.