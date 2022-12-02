Бразилия играет вничью с Камеруном после первого тайма в матче ЧМ-2022
Сборные Бразилии и Камеруна не открыли счет в первом тайме матча группового этапа ЧМ-2022.
Команды ушли на перерыв при счете 0:0.
Дани Алвес стал самым возрастным игроком сборной Бразилии на чемпионатах мира.
Защитник появился на поле в стартовом составе в матче против сборной Камеруна на ЧМ-2022.
Таким образом, Алвес проводит игру в возрасте 39 лет и 210 дней.
Напомним, что сборная Бразилии досрочно гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2022.
Новости