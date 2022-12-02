Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 22:49

Бразилия играет вничью с Камеруном после первого тайма в матче ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
2 декабря. Камерун — Бразилия.
Фото Reuters

Сборные Бразилии и Камеруна не открыли счет в первом тайме матча группового этапа ЧМ-2022.

Команды ушли на перерыв при счете 0:0.

Дани Алвес стал самым возрастным игроком сборной Бразилии на чемпионатах мира.

Защитник появился на поле в стартовом составе в матче против сборной Камеруна на ЧМ-2022.

Таким образом, Алвес проводит игру в возрасте 39 лет и 210 дней.

Напомним, что сборная Бразилии досрочно гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2022.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Камеруна по футболу
1
Читайте также
«Это будет лучший день в моей жизни». В Америке ждут рекорда Овечкина
Большунов выиграл первую гонку в сезоне. У биатлонистов снова переносы
В Белом доме заявили о неготовности Зеленского к переговорам с РФ
Захарова поиронизировала над сообщением об изгнании «Дождя» из Латвии
Южная Корея победила сборную Португалии и вышла в плей-офф ЧМ-2022
Как в России спасают животных
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Сербия — Швейцария: Фройлер в начале второго тайма вывел швейцарцев вперед
Сон Хын Мин поделился эмоциями после выхода Кореи в плей-офф ЧМ-2022
ЧМ 2022: Швейцария снова впереди Сербии — она выйдет в плей-офф? Корея обошла Уругвай после победы над Португалией. Онлайн-трансляция 2 декабря
Сербия и Швейцария забили четыре мяча в первом тайме матча ЧМ-2022
Сербия — Швейцария: Эмболо сравнял счет в концовке тайма
Сербия — Швейцария: Влахович вывел сербов вперед
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сербия — Швейцария: Эмболо сравнял счет в концовке тайма

Сербия и Швейцария забили четыре мяча в первом тайме матча ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости