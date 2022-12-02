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Сегодня, 23:06

Сон Хын Мин поделился эмоциями после выхода Кореи в плей-офф ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий сборной Южной Кореи Сон Хын Мин поделился эмоциями после выхода команды в плей-офф ЧМ-2022.

«Я давно ждал этого момента и верил, что у нас все получится. Я не очень хорошо справлялся с ролью капитана, но мои товарищи по команде прикрывали меня. Я так благодарен им и так горжусь ими. Они никогда не сдавались и шли на жертвы ради команды», — приводит слова Сон Хын Мина Sky Sports.

Сборная Португалии, ранее обеспечившая себе выход в плей-офф, по итогам трех туров с 6 очками заняла первое место в группе H. Второй сборной, вышедшей из группы, стала Корея (4), которая опередила Уругвай (4 очка) благодаря большему числу забитых мячей.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: Sky Sports
Сон Хын Мин
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Кореи по футболу
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