Итальянская телекомпания получила эксклюзивные права на трансляцию матчей чемпионата мира-2022
Итальянской теле-радио кампании RaiSport удалось победить в финальном тендере ФИФА за право организовывать для всего мира телетрансляции будущего чемпионата мира-2022, который впервые в истории пройдет в Катаре зимой следующего года.
Rai приобрела права на трансляцию для нескольких платформ, включая телевидение, радио и цифровые средства коммуникации, поскольку она будет предлагать все 64 матча турнира в оптимальном качестве, в том числе первый матч открытия и финал.
Напомним, что первый матч турнира должен пройти 21 ноября 2022 года на стадионе Кубка мира в Аль-Байте, а решающий поединок будет принимать город Лусаил, открытие которого запланировано уже на следующий год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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