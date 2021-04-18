Итальянская телекомпания получила эксклюзивные права на трансляцию матчей чемпионата мира-2022

Итальянской теле-радио кампании RaiSport удалось победить в финальном тендере ФИФА за право организовывать для всего мира телетрансляции будущего чемпионата мира-2022, который впервые в истории пройдет в Катаре зимой следующего года.

Rai приобрела права на трансляцию для нескольких платформ, включая телевидение, радио и цифровые средства коммуникации, поскольку она будет предлагать все 64 матча турнира в оптимальном качестве, в том числе первый матч открытия и финал.

Напомним, что первый матч турнира должен пройти 21 ноября 2022 года на стадионе Кубка мира в Аль-Байте, а решающий поединок будет принимать город Лусаил, открытие которого запланировано уже на следующий год.