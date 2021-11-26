Денис Казанский: «Перед репортажем из Сплита трясло как никогда»

Известный комментатор Денис Казанский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о том, что предшествовало его переходу с «Матч ТВ» на Первый канал.

— Самая неожиданная выходка, которую себе позволили?

— Ха! Ушел с «Матч ТВ»!

— Ох, какой ответ.

— За всю журналистскую карьеру у меня было два резких поступка — этот и отъезд из Липецка. Я и уволился-то второй раз в жизни...

— Из Липецка 15 лет назад вы уезжали в неизвестность. Но сейчас-то, покидая «Матч», понимали, что перейдете на Первый.

— Скажем так — почти понимал.

— Что значит «почти»?

- Одно дело, когда ты на следующий день подписываешь новый контракт. А здесь возникла пауза.

— Если бы не вариант с «Первым», все равно бы ушли с «Матча»? Даже в никуда?

— Это две параллельные истории. И подвернулось, и давно задумывался — «а что дальше?» Плюс надо учитывать нюанс. К шестилетию «Матча» начали активно снимать промо. В том числе к старту английской лиги, которая со следующего сезона возвращается на канал. Я понял: по отношению к коллегам, которые делают изумительные ролики, будет нечестно сняться везде и уйти.

— Эти промо ускорили уход?

— Да, пришлось немножечко форсировать. Изначально хотел подготовить плацдарм, чтобы быть уже на сто процентов уверенным — меня ждут, без работы не останусь.

— Каждый ваш сегодняшний день подтверждает собственную правоту — не зря сорвались?

— Да. Хотя поначалу грыз себя, рефлексировал. Идет Лига чемпионов — а я дома сижу, ничего не делаю... Потом сказал себе: «Хватит! Новый вызов — это тоже круто. Дополнительный драйв». На спортивном канале в случае неудачного репортажа всегда можешь отыграться через пару-тройку дней. На «Первом» — не пройдет. Трансляций мало, нужно быть с первой секунды в огне! Выстрелить так, чтобы репортаж запомнился и у людей осталось ощущение, что они хорошо провели время, и ты им в этом помог. Здесь как в прыжках с шестом. Все ставят планку на 5.80, постепенно поднимают. А тут сразу — 6.20! И должен взять высоту!

— Образно.

— Честно вам скажу — перед репортажем из Сплита трясло как никогда! Меня же еще в «Новостях» проанонсировали. Давление!

14 ноября сборная России уступила Хорватии (0:1) и не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022. Команде Валерия Карпина предстоит принять участие в стыковых матчах.

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