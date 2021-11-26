Денис Казанский: «Перед репортажем из Сплита трясло как никогда»
Известный комментатор Денис Казанский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о том, что предшествовало его переходу с «Матч ТВ» на Первый канал.
— Самая неожиданная выходка, которую себе позволили?
— Ха! Ушел с «Матч ТВ»!
— Ох, какой ответ.
— За всю журналистскую карьеру у меня было два резких поступка — этот и отъезд из Липецка. Я и уволился-то второй раз в жизни...
— Из Липецка 15 лет назад вы уезжали в неизвестность. Но сейчас-то, покидая «Матч», понимали, что перейдете на Первый.
— Скажем так — почти понимал.
— Что значит «почти»?
- Одно дело, когда ты на следующий день подписываешь новый контракт. А здесь возникла пауза.
— Если бы не вариант с «Первым», все равно бы ушли с «Матча»? Даже в никуда?
— Это две параллельные истории. И подвернулось, и давно задумывался — «а что дальше?» Плюс надо учитывать нюанс. К шестилетию «Матча» начали активно снимать промо. В том числе к старту английской лиги, которая со следующего сезона возвращается на канал. Я понял: по отношению к коллегам, которые делают изумительные ролики, будет нечестно сняться везде и уйти.
— Эти промо ускорили уход?
— Да, пришлось немножечко форсировать. Изначально хотел подготовить плацдарм, чтобы быть уже на сто процентов уверенным — меня ждут, без работы не останусь.
— Каждый ваш сегодняшний день подтверждает собственную правоту — не зря сорвались?
— Да. Хотя поначалу грыз себя, рефлексировал. Идет Лига чемпионов — а я дома сижу, ничего не делаю... Потом сказал себе: «Хватит! Новый вызов — это тоже круто. Дополнительный драйв». На спортивном канале в случае неудачного репортажа всегда можешь отыграться через пару-тройку дней. На «Первом» — не пройдет. Трансляций мало, нужно быть с первой секунды в огне! Выстрелить так, чтобы репортаж запомнился и у людей осталось ощущение, что они хорошо провели время, и ты им в этом помог. Здесь как в прыжках с шестом. Все ставят планку на 5.80, постепенно поднимают. А тут сразу — 6.20! И должен взять высоту!
— Образно.
— Честно вам скажу — перед репортажем из Сплита трясло как никогда! Меня же еще в «Новостях» проанонсировали. Давление!
14 ноября сборная России уступила Хорватии (0:1) и не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022. Команде Валерия Карпина предстоит принять участие в стыковых матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю