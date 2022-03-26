Саутгейт назвал сюрпризом поражение сборной Италии от Македонии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отреагировал на поражение Италии от Македонии (0:1) в стыковом матче ЧМ-2022.

«Вылет Италии стал большим сюрпризом. Очевидно, что у сборных есть свои циклы. Либо у итальянцев подошел к концу их цикл, либо это последствия Евро-2020, финала, эмоций и так далее.

Наши футболисты с этим отлично справились. Оправиться от эмоций после финала, а затем выступить так, как осенью — это фантастика. Мне кажется, выступления в отборочных турнирах всегда недооценивают», — приводит Sky Sports слова Саутгейта.

29 марта сборная Македонии сыграет с Португалией за право выхода в финальную часть ЧМ-2022.

В июле 2021 года сборная Англии проиграла Италии (1:1; 2:3 — по пенальти) в финале Евро-2020.