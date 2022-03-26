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26 марта, 23:12

Луис Энрике: «Если мы облажаемся на чемпионате мира, не придется меня просить, чтобы меня уволили»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике ответил на вопрос о своем будущем.

«Я еще не решил, буду ли продолжать работу с командой после чемпионата мира. Но какой будет смысл в контракте, если мы не достигнем своих целей на ЧМ? Никакого. Поэтому посмотрим после турнира.

Благодаря этой работе я счастлив. Я не продлил контракт из-за вас — журналистов. Если мы облажаемся на турнире, вам не придется меня просить, чтобы меня уволили, я сам уйду", — приводит слова Энрике AS.

Напомним, сборная Испании вышла на чемпионат мира в Катар, заняв первое место в своей отборочной группе.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды 3
Дания 2
2-й тайм

П1

18%

1.90

Обе забьют - да

17%

1.92

ТБ 2.0

13%

1.52
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Франция 2
Кот-д`Ивуар 1
Матч завершен

ТБ 2.5

21%

1.90

П1

19%

1.39

X2

11%

3.00
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Англия 2
Швейцария 1
Матч завершен

П1

23%

1.75

ИТБ1 (1.5)

16%

1.95

Обе забьют - да

15%

2.07
Сборная Испании по футболу
Луис Энрике
0
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