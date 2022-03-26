Луис Энрике: «Если мы облажаемся на чемпионате мира, не придется меня просить, чтобы меня уволили»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике ответил на вопрос о своем будущем.

«Я еще не решил, буду ли продолжать работу с командой после чемпионата мира. Но какой будет смысл в контракте, если мы не достигнем своих целей на ЧМ? Никакого. Поэтому посмотрим после турнира.

Благодаря этой работе я счастлив. Я не продлил контракт из-за вас — журналистов. Если мы облажаемся на турнире, вам не придется меня просить, чтобы меня уволили, я сам уйду", — приводит слова Энрике AS.

Напомним, сборная Испании вышла на чемпионат мира в Катар, заняв первое место в своей отборочной группе.