Самедов отреагировал на ситуацию с травмами в сборной России перед матчами отбора ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов прокомментировал «СЭ» ситуацию с рядом травм у футболистов в национальной команде перед матчами в отборе ЧМ-2022.

Ранее повреждения получили Алексей Ионов («Краснодар»), Илья Самошников («Рубин») и Денис Глушаков («Химки»).

«Не знаю, повлияет ли на результат отсутствие этих игроков. Любая потеря — очень плохо. Но опять же, для этого и вызывается такое большое количество футболистов, чтобы было кем заменить», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

3 октября, стало известно, что полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов из-за повреждения не сможет помочь сборной России в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

Также старший врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что защитник «Рубина» Илья Самошников пропустит первый этап подготовительного сбора национальной команды.

При этом в «Химках» заявили, что участие хавбека Дениса Глушакова в матчах сборной под вопросом.