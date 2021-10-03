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Колосков высказался о травмах у футболистов сборной России перед играми отбора ЧМ-2022

16:49
Вячеслав Колосков. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Вячеслав Колосков. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с травмами в сборной России по футболу перед матчами отборочного турнира чемпионата мира-2022 в октябре.

Ранее повреждения получили Алексей Ионов («Краснодар»), Илья Самошников («Рубин») и Денис Глушаков («Химки»).

«У нас сейчас и так дефицит футболистов для формирования сборной команды. Возможная потеря трех из них — серьезная головоломка для тренерского штаба. Глушаков хоть и опытный игрок, но относительно новый для состава сборной команды. Ионов и Самошников же были игроками стартового состава. Это может стать серьезной потерей для нас. Никаких сомнений нет, что их можно заменить. К счастью или нет, у нас в команде нет футболиста, которого нельзя заменить. Состав примерно равный. Это не трагедия, а просто усложнение задачи успешного выступления», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

3 октября, стало известно, что полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов из-за повреждения не сможет помочь сборной России в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).

Старший врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что защитник «Рубина» Илья Самошников пропустит первый этап подготовительного сбора национальной команды.

В «Химках» заявили, что участие хавбека Дениса Глушакова в матчах сборной под вопросом.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 1
Сочи 0
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П1

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
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29%

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