Колосков высказался о травмах у футболистов сборной России перед играми отбора ЧМ-2022
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с травмами в сборной России по футболу перед матчами отборочного турнира чемпионата мира-2022 в октябре.
Ранее повреждения получили Алексей Ионов («Краснодар»), Илья Самошников («Рубин») и Денис Глушаков («Химки»).
«У нас сейчас и так дефицит футболистов для формирования сборной команды. Возможная потеря трех из них — серьезная головоломка для тренерского штаба. Глушаков хоть и опытный игрок, но относительно новый для состава сборной команды. Ионов и Самошников же были игроками стартового состава. Это может стать серьезной потерей для нас. Никаких сомнений нет, что их можно заменить. К счастью или нет, у нас в команде нет футболиста, которого нельзя заменить. Состав примерно равный. Это не трагедия, а просто усложнение задачи успешного выступления», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
3 октября, стало известно, что полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов из-за повреждения не сможет помочь сборной России в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).
Старший врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что защитник «Рубина» Илья Самошников пропустит первый этап подготовительного сбора национальной команды.
В «Химках» заявили, что участие хавбека Дениса Глушакова в матчах сборной под вопросом.
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