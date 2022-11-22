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Сегодня, 16:16

Российской группе OTYKEN запретили выступать на открытии ЧМ-2022 в Катаре

Мария Гусева
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Российской группе из Красноярска OTYKEN не разрешили выступить на открытии чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом рассказали участницы коллектива на своем YouTube-канале.

«В 2022 году на чемпионате мира в Катаре должны были выступать мы, нас пригласили. К сожалению, европейский спорткомитет запретил российским артистам быть там. Печальная новость», — сказали участницы группы.

Девушки отметили, что не расстраиваются и планируют выступить на следующем мировом первенстве, через четыре года.

Церемония открытия ЧМ-2022 прошла в воскресенье, 20 ноября, на стадионе «Эль-Байт» (Эль-Хаур), вмещающем 60 тысяч зрителей. Турнир проходит с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах на восьми стадионах. В финальной стадии примут участие 32 команды.

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