Мейсон Маунт: «Забить шесть мячей — это потрясающе, но пропустить два — это не то, что мы ожидаем»

Полузащитник сборной Англии Мейсон Маунт оценил игру своей команды в матче чемпионата мира-2022 против Ирана (6:2).

«Я думаю, вы видели, как мы двигались с мячом, и наши комбинации. Это то, над чем мы работали в течение предыдущих пяти дней нашего пребывания здесь. Но нам нужно быть более атакующими, в крупных турнирах нельзя позволять себе пропускать голы. Так что дальше нам нужно сосредоточиться именно на этом. Забить шесть мячей — это потрясающе, но пропустить два — это не то, что мы ожидаем», — приводит Independent.ie слова Маунта.

Также он поделился ожиданиями от предстоящей встречи с командой США.

«Мы знаем, что следующая игра будет грандиозной. США — топ-команда, я знаю некоторых их игроков, так что этой встрече мы будем рады», — добавил 23-летний полузащитник.

Сборная Англии сыграет против США 25 ноября. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Англичане, набрав 3 очка в первом матче, лидируют в своей группе. Национальная команда США занимает 2-е место (1 очко).