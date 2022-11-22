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Мейсон Маунт: «Забить шесть мячей — это потрясающе, но пропустить два — это не то, что мы ожидаем»

Алина Савинова
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Полузащитник сборной Англии Мейсон Маунт оценил игру своей команды в матче чемпионата мира-2022 против Ирана (6:2).

«Я думаю, вы видели, как мы двигались с мячом, и наши комбинации. Это то, над чем мы работали в течение предыдущих пяти дней нашего пребывания здесь. Но нам нужно быть более атакующими, в крупных турнирах нельзя позволять себе пропускать голы. Так что дальше нам нужно сосредоточиться именно на этом. Забить шесть мячей — это потрясающе, но пропустить два — это не то, что мы ожидаем», — приводит Independent.ie слова Маунта.

Также он поделился ожиданиями от предстоящей встречи с командой США.

«Мы знаем, что следующая игра будет грандиозной. США — топ-команда, я знаю некоторых их игроков, так что этой встрече мы будем рады», — добавил 23-летний полузащитник.

Сборная Англии сыграет против США 25 ноября. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Англичане, набрав 3 очка в первом матче, лидируют в своей группе. Национальная команда США занимает 2-е место (1 очко).

Источник: https://m.independent.ie/sport/soccer/world-cup-2018/fixtures-and-results/mason-mount-makes-case-for-englands-defence-being-key-to-world-cup-hopes-42163703.html
Мейсон Маунт
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
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