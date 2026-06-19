«Торонто» обменял и подписал восьмилетний контракт с Рэддишем из «Тампы»

Защитник «Тампы» Даррен Рэддиш перешел в «Торонто» в обмен на выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2026 года, сообщает пресс-служба «Мэйпл Лифс».

В рамках сделки 30-летний хоккеист, который 1 июля мог стать неограниченно свободным агентом, подписал восьмилетний контракт с «Лайтнинг», после чего его обменяли в канадский клуб. Финансовые условия не разглашаются, но, по информации инсайдеров, среднегодовая зарплата Рэддиша по этому соглашению составит 8,5 миллиона долларов.

В сезоне-2025/26 Рэддиш провел 73 матча за «Тампу», набрав рекордные в карьере 70 очков — он забил 22 гола и отдал 48 результативных передач. В семи играх плей-офф на его счету гол и результативная передача. Всего в НХЛ защитник набрал 143 (35+108) очка в 249 матчах регулярных чемпионатов и 4 (2+2) очка в 20 играх Кубка Стэнли.