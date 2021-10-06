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Юрий Лоза оценил шансы сборной России в матче отбора ЧМ-2022 против Словакии

Лоза: «Обыграем ли мы сборную Словакии? Эта команда нам по силам»
18:16
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия — Словакия.

«Обыграем ли мы словаков? Не знаю. Наверное, эта команда нам по силам. Словакия — сборная нашего уровня, на класс ниже Франции, Испании или Италии. Посмотрим, как Карпин подготовил нашу национальную команду. Я считаю, что в матче со словаками нет фаворита, шансы 50 на 50. Травма Глушакова? Думаю, что это не сильно повлияет на сборную. Он не провел в команде много времени, чтобы результат зависел от него одного», — сказал Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

8 октября сборная России сыграет против Словакии в Казани, начало — в 21:45 по московскому времени.

Команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками. Словакия — третья строчка и 9 баллов.

Россия — Словакия

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры