Юрий Лоза оценил шансы сборной России в матче отбора ЧМ-2022 против Словакии

Музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия — Словакия.

«Обыграем ли мы словаков? Не знаю. Наверное, эта команда нам по силам. Словакия — сборная нашего уровня, на класс ниже Франции, Испании или Италии. Посмотрим, как Карпин подготовил нашу национальную команду. Я считаю, что в матче со словаками нет фаворита, шансы 50 на 50. Травма Глушакова? Думаю, что это не сильно повлияет на сборную. Он не провел в команде много времени, чтобы результат зависел от него одного», — сказал Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

8 октября сборная России сыграет против Словакии в Казани, начало — в 21:45 по московскому времени.

Команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками. Словакия — третья строчка и 9 баллов.