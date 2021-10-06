«У нас проблемы во всех линиях». Актер Баринов высказался о кадровых проблемах сборной России

Актер и известный болельщик футбольного «Локомотива» Валерий Баринов высказался о кадровых проблемах в сборной России по футболу перед отборочными матчами национальной команды против Словакии и Словении.

«У нас проблемы во всех линиях. Будет очень жаль, если Глушаков не сможет принять участие в матчах. Он смог бы доказать, что его не зря пригласили. Тем более, что сборной нужны ответственные футболисты.

Потеря Фернандеса — это очень большая проблема. Считаю, что он был лучшим игроком сборной России. Это просто другой уровень игры. Отсутствие такого футболиста очень отрицательно может сказаться на национальной команде. Все это идет в минус, но мы все равно верим в сборную. А что нам еще остается?» — сказал Баринов «Газете.Ru».

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.