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«У нас проблемы во всех линиях». Актер Баринов высказался о кадровых проблемах сборной России

Актер Баринов высказался о кадровых проблемах сборной России по футболу
18:02
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Актер и известный болельщик футбольного «Локомотива» Валерий Баринов высказался о кадровых проблемах в сборной России по футболу перед отборочными матчами национальной команды против Словакии и Словении.

«У нас проблемы во всех линиях. Будет очень жаль, если Глушаков не сможет принять участие в матчах. Он смог бы доказать, что его не зря пригласили. Тем более, что сборной нужны ответственные футболисты.

Потеря Фернандеса — это очень большая проблема. Считаю, что он был лучшим игроком сборной России. Это просто другой уровень игры. Отсутствие такого футболиста очень отрицательно может сказаться на национальной команде. Все это идет в минус, но мы все равно верим в сборную. А что нам еще остается?» — сказал Баринов «Газете.Ru».

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/10/06/n_16648387.shtml

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры