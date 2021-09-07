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Россия потеряла первое место в группе отбора ЧМ-2022

7 сентября 2021, 23:55
Никола Влашич и его сборная празднуют крупную победу над Словенией. Фото Reuters
Никола Влашич и его сборная празднуют крупную победу над Словенией. Фото Reuters
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Сборная России занимает второе место группы Н по итогам матчей сентября в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

7 сентября россияне победили команду Мальты — 2:0. В других играх группы сборная Хорватии разгромила команду Словении со счетом 3:0, а Словакия обыграла Кипр — 2:0.

В турнирной таблице сборная России с 13 очками теперь занимает второе место. Хорваты набрали столько же, но вырвались вперед по разности забитых и пропущенных мячей — 8-1 (+7) против 10-4 (+6). При этом третий гол в ворота словенцев вице-чемпионы мира провели на 90+4-й минуте, когда отличился экс-игрок ЦСКА Никола Влашич.

Далее в турнирной таблице отборочной группы H идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).

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