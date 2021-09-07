Дворкович: «Игры пока нет, но победа есть»

Бывший член совета директоров «Локомотива» Аркадий Дворкович прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Мальтой в отборочном матче ЧМ-2022 (2:0).

«Игры пока нет, но победа есть. Главное, что Гильерме спас, все остальное уже не важно. Пока команды нет, но есть еще месяц на дальнейшую подготовку.

Есть отличия от сборной Черчесова и по футболистам, и по игре. Но пока команда нуждается в серьезных улучшениях, работы много. Улучшения нужны вообще во всем. Это касается и функциональной готовности, и опорной зоны, и в атаке все неаккуратно. Думаю, главный тренер и без меня все знает. Было ожидание, что у Мальты будут моменты, так и было. Есть надежда, что к следующим играм наши футболисты подойдут в лучшей форме», — сказал Дворкович «СЭ».

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.

(Антон Иванов)