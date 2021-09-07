Дания разгромила Израиль, Австрия уступила Шотландии
Сборная Дании победила команду Израиля (5:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
В другом матче группы F Австрия уступила Шотландии (0:1). Фарерские острова обыграли команду Молдавии (2:1).
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа F
Австрия — Шотландия — 0:1 (0:1)
Гол: Дайкс, 30 — с пенальти.
Австрия: Бахманн, Драгович, Алаба, Хинтереггер, Триммель, Ильзанкер (Грегорич, 56), Шауб (Демир, 78), Лаймер, Гриллич (Ульмер, 77), Баумгартнер, Арнаутович.
Шотландия: Гордон, Хэнли, Робертсон, Тирни, Хендри, О`Доннел (П.Макгинн, 78), Макгрегор, Дж.Макгинн, Гилмор, Адамс, Дайкс (Кристи, 71).
Предупреждения: Адамс, 22. Хинтереггер, 25. Хэнли, 56. Драгович, 90.
Судья: Кабаков (Болгария).
7 сентября. Вена. Стадион «Эрнст Хаппель».
Дания — Израиль — 5:0 (3:0)
Голы: Поульсен, 28 (1:0). Кьер, 31 (2:0). Сков Ольсен, 41 (3:0). Дилэйни, 58 (4:0). Корнелиус, 90+1 (5:0).
Дания: Шмейхель, Кьер, Кристенсен, Андерсен, Мехле, Васс (Корнелиус, 87), Дилэйни, Хейбьерг (Нергор, 83), Поульсен (Стрюгер Ларсен, 77), Дамсгор (Винн, 83), Сков Ольсен (Дарами, 77).
Израиль: Марсиано, Джани (Давидзада, 61), Тиби, Даса (Кинда, 80), Менахем, Натхо (Хазиза, 46), Захави, Глазер, Соломон (Ацили, 69), Авад, Вайссман (Абу Фани, 46).
Предупреждения: Джани, 26. Кристенсен, 33. Глазер, 38. Менахем, 79. Нергор, 84. Авад, 90.
Судья: Штилер (Германия).
7 сентября. Копенгаген. Стадион «Паркен».
Фарерские острова — Молдавия — 2:1 (0:0)
Голы: К.Ольсен, 68 (1:0). Ватнсдаль, 72 (2:0). Милинчяну, 84 (2:1).
Фарерские острова: Гестссон, Фере (Андреасен, 64), Йохансен, С.Ватнхамар, Ханссон, Ватнсдаль, Хендрикссон Ольсен (Аскхам, 87), Г.Ватнхамар, К.Ольсен (А.Ольсен, 86), Ролантссон, М.Ольсен (Эдмундссон, 65).
Молдавия: Аврам, Армаш, Болохан (Клещенко, 80), Жардан, Посмак, Дрос (Милинчяну, 60), Рябчук, Рацэ, Гынсарь (Котогой, 74), Плэтикэ (Спэтару, 75), Николаэску.
Предупреждения: Рябчук, 89. Посмак, 90+2.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).
7 сентября. Торсхавн. Стадион «Торсволлур».
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